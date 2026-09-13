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Дана Уайт оценил развитие Zuffa Boxing

Дана Уайт оценил развитие Zuffa Boxing
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Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о развитии боксёрской промоутерской компании Zuffa Boxing, создателем которой он является.

«Схоже ли развитие Zuffa Boxing с ранними годами UFC? Будучи восемь-девять месяцев в этом [Zuffa Boxing] деле и оказавшись здесь в такой вечер… Каждый день, когда мы приходим в офис, один день в Zuffa Boxing — это как месяц, учитывая, сколько дерьма мы успеваем сделать.

Это на самом деле довольно увлекательно, как я постоянно говорю, мы на пару лет впереди того, где, как я думал, мы могли бы быть. Так что представьте, где будем через пару лет», — приводит слова Уайта издание BoxingScene.

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Новости. Бокс/ММА