Дана Уайт оценил развитие Zuffa Boxing

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о развитии боксёрской промоутерской компании Zuffa Boxing, создателем которой он является.

«Схоже ли развитие Zuffa Boxing с ранними годами UFC? Будучи восемь-девять месяцев в этом [Zuffa Boxing] деле и оказавшись здесь в такой вечер… Каждый день, когда мы приходим в офис, один день в Zuffa Boxing — это как месяц, учитывая, сколько дерьма мы успеваем сделать.

Это на самом деле довольно увлекательно, как я постоянно говорю, мы на пару лет впереди того, где, как я думал, мы могли бы быть. Так что представьте, где будем через пару лет», — приводит слова Уайта издание BoxingScene.