«Очень впечатлён». Райан Гарсия — о выступлении в Zuffa Boxing

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о боксёрской промоутерской компании Zuffa Boxing, в которой провёл поединок в ночь на 13 сентября с британским атлетом Конором Бенном.

«Я был очень и очень впечатлён [Уайтом и Zuffa Boxing]. Они проделали одну из лучших работ по координации всего. Мне нравится их процесс. Я знаю, что звучит так, будто нахваливаю, но они были на высоте во всём: медиа, как они продвигают… Скажем так, я очень впечатлён», — приводит слова Гарсии издание BoxingScene.

Компания Zuffa Boxing была создана президентом UFC Даной Уайтом при инвестициях Саудовской Аравии.