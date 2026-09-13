15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Очень впечатлён». Райан Гарсия — о выступлении в Zuffa Boxing

«Очень впечатлён». Райан Гарсия — о выступлении в Zuffa Boxing
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о боксёрской промоутерской компании Zuffa Boxing, в которой провёл поединок в ночь на 13 сентября с британским атлетом Конором Бенном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Я был очень и очень впечатлён [Уайтом и Zuffa Boxing]. Они проделали одну из лучших работ по координации всего. Мне нравится их процесс. Я знаю, что звучит так, будто нахваливаю, но они были на высоте во всём: медиа, как они продвигают… Скажем так, я очень впечатлён», — приводит слова Гарсии издание BoxingScene.

Компания Zuffa Boxing была создана президентом UFC Даной Уайтом при инвестициях Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Дана Уайт оценил развитие Zuffa Boxing