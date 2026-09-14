Райан Гарсия — о допинг-скандале в 2024-м: надеюсь, теперь заслужу доверие людей

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия после победы над британским атлетом Конором Бенном высказался о последствиях допинг-скандала в 2024-м, когда был дисквалифицирован на один год и оштрафован за употребление запрещённого вещества.

«Надеюсь, что теперь заслужу доверие людей. Знаю, у меня была карьера со взлётами и падениями. Теперь, когда всё улеглось, я повзрослел, вырос как чемпион мира, они могут мне доверять.

Люди действительно любят меня. Они понимают меня. Я с ними. Вы увидите американский стиль и мексиканский стиль бокса. У меня в арсенале гораздо больше оружия, которого я ещё не достал», — приводит слова Гарсии BoxingScene.