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Райан Гарсия — о допинг-скандале в 2024-м: надеюсь, теперь заслужу доверие людей

Райан Гарсия — о допинг-скандале в 2024-м: надеюсь, теперь заслужу доверие людей
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия после победы над британским атлетом Конором Бенном высказался о последствиях допинг-скандала в 2024-м, когда был дисквалифицирован на один год и оштрафован за употребление запрещённого вещества.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Надеюсь, что теперь заслужу доверие людей. Знаю, у меня была карьера со взлётами и падениями. Теперь, когда всё улеглось, я повзрослел, вырос как чемпион мира, они могут мне доверять.

Люди действительно любят меня. Они понимают меня. Я с ними. Вы увидите американский стиль и мексиканский стиль бокса. У меня в арсенале гораздо больше оружия, которого я ещё не достал», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

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