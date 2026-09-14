«Мы в отличной позиции». Уайт — о поединке Опетайи и Дэвида Бенавидеса

Президент промоушена UFC и создатель боксёрской лиги Zuffa Boxing Дана Уайт высказался о поединке между 31-летним австралийцем и новоиспечённым чемпионом по версии Zuffa Boxing в полутяжёлом весе Джеем Опетайей и непобеждённым действующим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесем (32-0, 25 КО).

«Мы движемся в лучшем направлении с санкционирующими организациями, но что касается Джея и Бенавидеса — с поясами или без, — мы все знаем, что они двое крутых парней дивизиона. Джей в отличной позиции, как и Бенавидес. Как и мы, и болельщики», — приводит слова Уайта BoxingScene.