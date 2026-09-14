15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы в отличной позиции». Уайт — о поединке Опетайи и Дэвида Бенавидеса

«Мы в отличной позиции». Уайт — о поединке Опетайи и Дэвида Бенавидеса
Комментарии

Президент промоушена UFC и создатель боксёрской лиги Zuffa Boxing Дана Уайт высказался о поединке между 31-летним австралийцем и новоиспечённым чемпионом по версии Zuffa Boxing в полутяжёлом весе Джеем Опетайей и непобеждённым действующим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесем (32-0, 25 КО).

«Мы движемся в лучшем направлении с санкционирующими организациями, но что касается Джея и Бенавидеса — с поясами или без, — мы все знаем, что они двое крутых парней дивизиона. Джей в отличной позиции, как и Бенавидес. Как и мы, и болельщики», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Материалы по теме
Опетайя — неуязвимый. Уничтожил очередного соперника и получил важнейший бой в жизни
Опетайя — неуязвимый. Уничтожил очередного соперника и получил важнейший бой в жизни
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android