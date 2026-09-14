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«Я на повышении квалификации». Усман Нурмагомедов показал, как борется с Хабибом

«Я на повышении квалификации». Усман Нурмагомедов показал, как борется с Хабибом
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Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов опубликовал видео схватки с двоюродным братом и членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Если вы думаете, что я в Дубае отдыхаю, то ошибаетесь. Я здесь на повышении квалификации»,— написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 28 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2021-го по 2024-й выступал в Bellator, где становился чемпионом в лёгком весе. С 2025 года выступает в PFL, где является действующим чемпионом в лёгком весе.

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Первый чемпион UFC из России.

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