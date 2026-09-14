19 сентября в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 331. В соглавном событии российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян сразится с бразильцем Маурисио Руффи.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи?

Маурисио Руффи 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации пять побед и одно поражение.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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