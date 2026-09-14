Мераб Двалишвили впервые прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова от Ядонга

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили впервые прокомментировал поражение бывшего соперника россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Да, выступление Сонг Ядонга было впечатляющим. Я всегда знал, что парень опасен. Когда я увидел, что Умар проиграл, я не был рад, потому что я никогда не пожелаю кому-то проиграть, быть нокаутированным вот так. Я не был счастлив, но был рад за Сонг Ядонга, потому что теперь он претендент. Новая кровь, я ещё не дрался с ним», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC on Paramount+.