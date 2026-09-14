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Руффи: все фанаты MMA знают — если Царукян останется в стойке, его нокаутируют

Руффи: все фанаты MMA знают — если Царукян останется в стойке, его нокаутируют
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 77 кг) бразилец Маурисио Руффи высказался о предстоящем поединке с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Все фанаты MMA знают — если он останется в стойке со мной, его нокаутируют. Поэтому я знаю, что мне нужно сделать для победы в этом бою. Мне нужно защититься от тейкдаунов и нокаутировать», — сказал Руффи в эпизоде программы UFC Countdown.

Маурисио Руффи 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации пять побед и одно поражение.

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