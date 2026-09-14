Алекс Перейра сказал, когда хочет провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра сообщил, что хотел бы провести следующий бой в ноябре.

«Я бы с удовольствием подрался в «Мэдисон Сквер Гарден». Я, Сириль Ган. Если бы я мог выбирать, то выбрал бы этот бой. Я могу драться и в полутяжёлом, и в тяжёлом весе.

Я хочу завоевать третий пояс. Хотя у меня есть возможность вернуться [в полутяжёлый вес], если я захочу, если не буду чувствовать себя комфортно. Не думаю, что в этом есть что-то постыдное. Я многого добился в UFC и считаю, что у меня есть выбор. Я это заслужил», — приводит слова Перейры пресс-служба UFC Brasil.