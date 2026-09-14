Британец Том Аспиналл освободил титул UFC в тяжёлом весе

Британский боец UFC Том Аспиналл сообщил фанатам, что освобождает титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Я знаю, что возникали вопросы, почему я хранил молчание. Я всегда следовал советам UFC и был сосредоточен на восстановлении, пока мы пытались сделать всё возможное для моего возвращения. Я принял решение освободить титул чемпиона в тяжёлом весе. Я попросил UFC позволить мне сделать это заявление, потому что не хочу тормозить развитие своего дивизиона. Я знаю, каково это — когда твоя карьера поставлена на паузу, и я хочу, чтобы у других бойцов была возможность бороться за пояс. Руководство UFC было в курсе каждого моего шага, они видели результаты всех тестов, процедур и медицинских заключений, касающихся моих глаз. Мы тесно сотрудничали с различными врачами и специалистами, пытаясь добиться моего возвращения, но, к сожалению, сейчас это просто невозможно», — написал Аспиналл на своей странице в соцсети.

Также Том отметил, что продолжает лечение. Аспиналл не выступает с октября 2025 года после боя с Сирилем Ганом на UFC 321, который завершился без объявления результата из-за травмы глаза британца. После этого британец перенёс несколько операций и продолжает восстанавливаться.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Аспиналл имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.