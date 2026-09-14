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Аспиналл назвал причину, вынудившую его оставить титул UFC

Аспиналл назвал причину, вынудившую его оставить титул UFC
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл объяснил решение оставить титул.

«Из-за продолжающихся проблем со зрением сейчас я не могу получить медицинский допуск к боям. Я перенёс множество операций, травм и инфекций, сделав всё возможное, чтобы вернуться к соревнованиям.

Я уже согласовал дату боя и вернулся к спаррингам, чувствовал себя отлично и был готов выступать, но из-за инцидента мой правый глаз получил новые повреждения. Это означает, что мне придется оставаться вне спорта ещё дольше, и сейчас сроки моего возвращения неясны», — написал Аспиналл в социальных сетях.

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