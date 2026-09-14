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Том Аспиналл: тяжело осознавать, что нарушения правил изменили мою карьеру

Том Аспиналл: тяжело осознавать, что нарушения правил изменили мою карьеру
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл, комментируя решение освободить титул из-за череды травм, высказался о важности корректного судейства в смешанных единоборствах.

«Я абсолютно опустошён. Я преследовал эту мечту с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. И я не закончил. Отказ от титула не означает отказ от спорта или мечты. Я продолжу делать всё возможное ради выздоровления и скорейшего возвращения к соревнованиям.

Особенно тяжело осознавать, что многие трудности, с которыми я сталкиваюсь, стали следствием нарушений правил, которые изменили ход моей карьеры. Бойцы полагаются на судей, которые должны следить за соблюдением правил и защищать нас в такие моменты», — написал Аспиналл в социальных сетях.

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