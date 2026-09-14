Бадаев: у Ковалёва будет хорошее будущее, если его подпишут в UFC

Российский промоутер Асланбек Бадаев считает, что белорусский боец Владислав Ковалёв смог бы проявить себя в UFC.

«Белаз молодец, он побил чемпиона кулачной лиги в его дисциплине. Понятно, что не было высокого риска, но а зачем он, когда ты имеешь возможность победить? Это же, возможно, последний шаг перед подписанием в UFC. Да, поражение в кулачке, вероятно, мало что изменило бы. Ковалёв всё сделал правильно. Думаю, он пошумит в UFC. Он здоровый парень с хорошей генетикой, хорошо держит удар. Думаю, у него будет хорошее будущее, если его подпишут в UFC», – приводит слова Бадаева издание MMA.Metaratings.ru.