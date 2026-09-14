Хамзат Чимаев высказался о предстоящем третьем бое Яна и Двалишвили

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем третьем поединке между Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сейчас счёт у них 1-1, и этот бой решит вопрос. Если честно, особо этот вес я не смотрю. До этого их бои я полностью не видел, только отрезки, но стилистически мне нравится, как Петр дерётся. Мераб – выносливый парень, с характером, а Пётр шустрый, быстрый, красиво дерётся, все чётко. Но я не знаю… затрудняюсь назвать победителя», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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