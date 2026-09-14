Ислам Махачев: я смог бы задушить гориллу

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что смог бы физически справиться с гориллой.

«Гориллу я смог бы задушить, братан. Если закрою Д’Арсе, горилла уснёт», — сказал Махачев в интервью медиа-ресурсу Complex.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.