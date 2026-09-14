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Алексей Олейник рассказал, как принял решение завершить профессиональную карьеру

Алексей Олейник рассказал, как принял решение завершить профессиональную карьеру
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Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник объяснил решение завершить профессиональную карьеру.

«Одновременно и долго к этому шёл, и спонтанно принял решение. Я понимал, что рано или поздно мне придётся заканчивать. Делать спурт и входить в какую-то лигу, просить титульный бой, сумасшедше готовиться к каждому бою, выдавать два-три поединка, чтобы чего-то добиться – на это всё уже не было желания. Я соизмерял результат с тем, что делаю сейчас. Я нагрузился другой деятельностью – социальной. Начал активно развиваться в других отраслях. И понял, что, если углубляться вновь в спорт, я отстраню себя от этой деятельности на год-полтора. А я очень много в это вкладывал. Просто так тихонько «заглохнуть» тоже не хотелось», — сказал Алексей Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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