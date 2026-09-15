Олейник рассказал, как прошёл последний профессиональный бой

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник прокомментировал победу в поединке с сербом Антонио Зоваком. Бой состоялся в июле на турнире Open Fighting Championship 67 и стал для него последним в карьере.

«Хотелось сделать что-то хорошее, симпатичное. Ребята предложили бой с иностранцем за пояс. Почему нет?

Соперником выступил молодой парень, крепкий. С серией из трёх побед в первых раундах. Почти 30 профессиональных боёв, 18 успешных. Считаю, что я ушёл очень хорошо, красиво и достойно. Победил парня, который моложе на 15 лет», — сказал Алексей Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.