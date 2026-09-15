Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник рассказал, как относится к своей карьере в ММА

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник рассказал, как относится к своей карьере в смешанных единоборствах.

«Нет, тогда не хотелось завершать. И я не мог завершить. Я дошёл до большого уровня, стал тем, кем я стал. Сделал множество того, что не делал никто и никогда. Пришёл в UFC в 36 лет, сделал самый необычный приём, был самым лёгким тяжеловесом. Лишь пару раз за все 17 боёв соперники были равными со мной. Во всех остальных ситуациях – намного тяжелее. Ушёл я в 40 с лишним лет. И есть ещё много достижений. Просто уйти в той ситуации я бы не смог. Потом себя бы корил, думал бы на протяжении долгих лет. Зачем мне это нужно? Наверное, можно было заканчивать после победы над Фернандо Родригесом. Но на тот момент я ещё не созрел. А теперь мы провели последний бой. И я официально завершил профессиональную карьеру. Раньше я никогда не говорил, что ушёл из смешанных единоборств. Никогда. И сейчас заявил об этом впервые в жизни», — сказал Алексей Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.