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«От Даны было письмо». Алексей Олейник рассказал, кто поздравил его с завершением карьеры

«От Даны было письмо». Алексей Олейник рассказал, кто поздравил его с завершением карьеры
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Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник рассказал о реакции MMA-сообщества на его решение завершить профессиональную карьеру.

«Много людей. Андрей Орловский позвонил лично. Пожелал, чтобы дальше всё было ещё лучше. Очень много людей присылали видео. Джуниор дос Сантос, Бигфут, Ройс Грейси. Другие ребята. От Даны Уайта было письмо. Многие поздравили. И это было приятно», — сказал Алексей Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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