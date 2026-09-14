Тренер Гэрри: если бы проявили немного больше агрессии, могли бы нокаутировать Махачева

Диего Лима, тренер бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Иэна Гэрри, прокомментировал поражение ирландца в поединке с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Иэн дрался очень хорошо, посмотрите на их лица. Я считаю, что если бы мы проявили немного больше агрессии, то могли его нокаутировать. Но в то же время мы понимали, что встречаемся с бойцом номер один. О Махачеве не нужно ничего говорить, он чрезвычайно жёсткий парень. Он очень жёсткий, очень сильный боец, и результаты говорят за себя. Иэн Гэрри был очень близок к победе в этом бою», — приводит слова Лимы издание MMA Fighting.