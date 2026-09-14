15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Гэрри: если бы проявили немного больше агрессии, могли бы нокаутировать Махачева

Тренер Гэрри: если бы проявили немного больше агрессии, могли бы нокаутировать Махачева
Комментарии

Диего Лима, тренер бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Иэна Гэрри, прокомментировал поражение ирландца в поединке с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Иэн дрался очень хорошо, посмотрите на их лица. Я считаю, что если бы мы проявили немного больше агрессии, то могли его нокаутировать. Но в то же время мы понимали, что встречаемся с бойцом номер один. О Махачеве не нужно ничего говорить, он чрезвычайно жёсткий парень. Он очень жёсткий, очень сильный боец, и результаты говорят за себя. Иэн Гэрри был очень близок к победе в этом бою», — приводит слова Лимы издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Ислам Махачев: я смог бы задушить гориллу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android