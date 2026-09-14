Джош Хокит заявил о готовности сразиться за вакантный титул UFC в тяжёлом весе с Ганом

Непобеждённый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит заявил о готовности сразиться за вакантный титул с экс-претендентом французом Сирилем Ганом.

«Фанаты заслуживают меня и Гана. Я дам Сирилю то, что он хочет. Если Алекс сможет выиграть один бой в моей весовой категории, я воздам должное и ему, в начале 2027-го. Я стану самым активным чемпионом в компании», — написал Хокит в социальной сети X (ранее Twitter).

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

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