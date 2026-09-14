В команде Волкова заявили, что он должен сразиться за освободившийся титул UFC

Иван Банников, менеджер бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александра Волкова, заявил, что россиянин должен сразиться за вакантный титул UFC, оставленный британцем Томом Аспиналлом.

«Ситуация ещё более сложная. Контракт на бой с Куниевым нам так и не прислали. Хотя обычно это происходит довольно быстро. Я думаю, следующий бой Александра при текущем раскладе будет не с Куниевым, а с Ганом за вакантный титул в тяжёлом весе. Ждём, когда проснётся Америка, и будем общаться с Хантером [Кэмпбеллом, вице‑президентом UFC]» — приводит слова Банникова «Матч ТВ».

Материалы по теме Эксклюзив Гольцов объяснил, почему Волков — лучший российский тяж со времён Фёдора Емельяненко

Александр Волков выступил с речью в штаб-квартире ООН