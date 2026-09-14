Конор Бенн высказался о своём будущем после поражения от Райана Гарсии

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) британец Конор Бенн прокомментировал поражение от действующего чемпиона WBC Райана Гарсии и рассказал, чем планирует заниматься в будущем. Поединок состоялся 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Напомним, Бенн уступил техническим нокаутом во втором раунде.

«Все продолжают спрашивать: «Что дальше для Конора Бенна?» Правда в том, что у меня нет ответа. Если бы вы спросили 19-летнюю версию меня, думал ли я, что буду стоять здесь 10 лет спустя, пережив всё, через что я прошёл, я бы сказал вам, что вы сошли с ума. Я тренируюсь усердно. Я жертвую. Я отдавал этой игре 110% каждый раз, когда выходил на ринг. Я хотел дарить людям незабываемые вечера и развлекать. Вот в чём всегда было для меня дело.

Люди тратят свои с трудом заработанные деньги, чтобы прийти и посмотреть, как парни вроде нас бьются. Я никогда не воспринимал это как должное. Я всегда хотел быть слугой публики и отдавать всё, что у меня есть, когда это важно. Но отдавать всё имеет свою цену. И люди, которые заплатили эту цену больше всех, — это моя семья и мои дети. Они пожертвовали временем с отцом, чтобы я мог гнаться за этой мечтой. Им пришлось делить меня с этим спортом всю свою жизнь. Так что когда люди спрашивают меня, что дальше для Конора Бенна, прямо сейчас ответ прост. Время с моими детьми», — написал Бенн на своей странице в социальной сети Х.