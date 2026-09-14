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Двалишвили — о бое с Яном: теперь я буду тем, кто станет преследовать и разносить ему лицо

Двалишвили — о бое с Яном: теперь я буду тем, кто станет преследовать и разносить ему лицо
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал о плане на бой с российским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«В прошлом поединке я пытался действовать иначе, чем обычно. Слишком сильно нацеливался на его голову. Теперь буду атаковать корпус, а затем смешивать удары. Он был первым номером, теперь первым номером буду я. Теперь уже я буду тем, кто станет преследовать его, разбивать корпус и голову и разносить ему лицо», — сказал Двалишвили в интервью для UFC on Paramount+ на YouTube.

На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

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Новости. Бокс/ММА
  • 14 сентября 2026