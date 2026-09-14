Тренер Гэрри заявил, что Иэн сможет завоевать чемпионский пояс UFC уже в следующем году

Диего Лима, тренер бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландца Иэна Гэрри, высказался о будущем своего подопечного в смешанных единоборствах.

«Иэн умеет адаптироваться под соперников. Он дрался с жёстким ударником Пратесом, он дрался с жёстким борцом Исламом, и он неплохо адаптировался под оба стиля. Иэн — один из самых умных бойцов в UFC. Я верю, что в следующем году мы заберём пояс», — приводит слова Лимы MMA Fighting.

Напомним, 15 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии Гэрри потерпел второе поражение в карьере, уступив чемпиону в полусреднем весе Исламу Махачеву. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.