Американский боец MMA хочет получить гражданство России и принять православие

Бывший боец UFC американец Луис Пенья заявил, что хочет принять православие, получить российское гражданство и жить в деревне.

«Матушка Россия, скоро я стану здесь гражданином. Поверьте, я буду работать над получением российского гражданства. Я люблю, просто обожаю эту страну. Я люблю этих людей. Я собираюсь принять православие. Это будет мой новый дом. Можете называть меня Чёрным Русским», — приводит слова Пеньи ТАСС.

Луису Пенье 33 года. На его счету 13 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах. На совместном турнире организаций RCC Hard и GameBred, который прошёл 12 сентября в Челябинске, Пенья победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Рафаэля Алвеса.