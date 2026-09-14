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«Только что навалял парню из Великобритании». Райан Гарсия — о победе над Конором Бенном

«Только что навалял парню из Великобритании». Райан Гарсия — о победе над Конором Бенном
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Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался во время диджейского сета, на который пришёл после победы над британцем Конором Бенном в главном событии турнира Zuffa Boxing в Лас-Вегасе.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия (W) — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
TKO
Конор Бенн

«Только что навалял парню из Великобритании! Viva México, cabrones (фразу «да здравствует Мексика, ребята» спортсмен кричит после победы. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Гарсия в клубе после боя. Видео с этим моментом опубликовал аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Поединок завершился победой Гарсии нокаутом во втором раунде. Для 27-летнего американца это была дебютная защита титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. В рекорде Райана теперь 25 побед, из которых 21 одержана нокаутом, и два поражения. Он дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе.

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