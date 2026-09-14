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Иван Штырков: рекомендую драться на голых кулаках, только если вы конченый

Иван Штырков: рекомендую драться на голых кулаках, только если вы конченый
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Российский боец ММА Иван Штырков оценил свой бой на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на совместном турнире RCC и Gamebred, который прошёл в Челябинске 12 сентября. Штырков одержал победу единогласным судейским решением.

«Рекомендую ли я бойцам драться по таким правилам? Только если вы конченый. Это нужно понять – рекомендую попробовать один раз, а там вы сразу поймёте, нужно вам это или нет», – сказал Штырков в видео на YouTube-канале MetaFight.

Ивану Штыркову 38 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, всего на его счету теперь 26 побед и три поражения.

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Новости. Бокс/ММА
  • 14 сентября 2026