Арман Царукян показал актуальную форму за шесть дней до боя с Руффи

Российско-армянский боец лёгкого веса UFC Арман Царукян поделился фотографиями подготовки перед своим поединком с бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе, США, на турнире UFC 331.

«Работа сделана. Жертвы принесены. Теперь неделя боя», — подписал кадры Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна