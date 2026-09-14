Мухаммад Мокаев вызвал Жана Силву на борцовский поединок RAF в ноябре

26-летний непобеждённый чемпион Brave CF в наилегчайшем весе британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев вызвал шестого номера рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразильца Жана Силву на борцовский поединок.

«В ноябре состоится турнир Real American Freestyle Wrestling. Жан Силва, любая весовая категория — давай!» — написал Мокаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Силва в минувшую субботу победил Хосе Дельгадо удушающим приёмом в третьем раунде на турнире Noche UFC. Для бразильца это вторая победа подряд — ранее он одолел Арнольда Аллена. После боя Силва вызвал победителя пары Александр Волкановски — Мовсар Евлоев на UFC 333.