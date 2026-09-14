15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян рассказал, чем готов пожертвовать ради чемпионского пояса UFC

Арман Царукян рассказал, чем готов пожертвовать ради чемпионского пояса UFC
Комментарии

Российско-армянский боец лёгкого веса UFC Арман Царукян заявил о готовности пожертвовать своим состоянием ради чемпионского пояса организации.

«За деньги нельзя купить титул UFC. В мире много миллиардеров, но у них нет титула UFC. Я бы всё отдал за этот титул», — сказал Царукян во время шоу Countdown к турниру UFC 331.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Сейчас читают:
Царукян в претендентском поединке с нокаутёром. Не пропускаем такое зрелище
Царукян в претендентском поединке с нокаутёром. Не пропускаем такое зрелище
Комментарии