Муслим Салихов высказался о поражении от Бахамондеса на турнире UFC Noche

42-летний российский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Муслим Салихов прокомментировал поражение от чилийца Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей на турнире UFC Noche. Ивент состоялся 13 сентября в Глендейле (штат Аризона, США).

«Хороший бой для фанатов! Я порвал бицепс в первом раунде и пришлось биться большую часть боя одной рукой. Но никаких отговорок, что есть, то есть!» — написал Салихов на своей странице в социальных сетях.

После этого поединка в рекорде российского бойца 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и семь поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.