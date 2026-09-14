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Алекс Перейра попросил фанатов выбрать ему следующего соперника

Алекс Перейра попросил фанатов выбрать ему следующего соперника
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра обратился к болельщикам с просьбой назвать желаемого соперника для его следующего боя.

«Всем привет! Я сейчас в Лас-Вегасе и очень хочу подраться. В этом году я хочу провести ещё один бой и хотел бы узнать ваше мнение, потому что оно очень важно. Это важно и для организации при выборе моего следующего соперника. Мы знаем, что у фанатов и зрителей есть большое влияние, поэтому напишите в комментариях, с кем, по-вашему, мне стоит провести следующий бой. Давайте!» — сказал Перейра в видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети.

Ранее бразилец заявлял о желании продолжить выступления в тяжёлом весе. В июне Перейра проиграл Сирилю Гану техническим нокаутом во втором раунде в поединке за временный титул UFC в тяжёлом весе.

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Комментарии