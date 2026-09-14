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Инсайдер: решение Аспиналла об отказе от титула UFC было добровольным

Инсайдер: решение Аспиналла об отказе от титула UFC было добровольным
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Журналист Ариэль Хельвани заявил, что решение британского бойца Тома Аспиналла об отказе от чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе было добровольным.

«Аспиналл хотел сделать это заявление три-четыре недели назад. Это было его решение. На него никто не давил, ему не ставили ультиматумов», — написал Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Аспиналл не выступал с октября, когда на UFC 321 встретился с французом Сирилем Ганом. Поединок был признан не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Аспиналл имеет 15 побед и три поражения.

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