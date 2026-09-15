Журналист Ариэль Хельвани раскрыл детали новой травмы Тома Аспиналла

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл должен был провести бой с Сирилем Ганом на турнире UFC 334, который запланирован на 14 ноября в «Мэдисон Сквер Гарден», однако возвращение британца в октагон вновь оказалось под вопросом из-за проблем с правым глазом. Детали сообщил журналист Ариэль Хельвани.

«План заключался в том, чтобы Том Аспиналл подрался с Сирилем Ганом на UFC 334 в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 ноября. Во время тренировочного лагеря он готовился, спарринговал и получил удар в правый глаз. Глаз снова начал ухудшаться и фактически вернулся в исходное состояние. Теперь он не может тренироваться, не видит периферийным зрением, появились чёрные пятна — ситуация очень серьёзная.

Он сообщил об этом UFC, после чего около месяца не тренировался. Затем прошёл обследование, и результаты оказались очень плохими. Он прошёл ещё одно обследование, но врач отказался допускать его к боям. Тогда он обратился за вторым мнением, и другой врач сказал, что правый глаз остаётся серьёзной проблемой. Сейчас ему говорят подождать до января. Он должен дать глазу время на восстановление, отдыхать и избегать ударов или других повреждений. В январе станет понятно, успели ли клетки восстановиться и вернуться к нормальному состоянию. Если этого не произойдёт, может потребоваться четвёртая операция, которая станет третьей на правом глазу. Очевидно, это был бы очень тяжёлый сценарий», — сказал Хельвани во время эфира своего шоу на YouTube.