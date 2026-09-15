Экс-чемпион ACA Гончаров высказался об отказе Аспиналла от титула UFC

Экс-чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров заявил, что британец Том Аспиналл совершил мужской поступок, отказавшись от пояса UFC в тяжёлом весе.

«Позитивно отреагировал на решение Аспиналла оставить пояс. Думаю, с его стороны это правильный шаг. Он очень долгое время задерживал дивизион, не проводя бои. Наконец‑то Аспиналл совершил мужской поступок, отказавшись от титула. Молодец. Если он восстановит своё здоровье, чего я ему желаю, тогда он опять подерётся в титульном бою. А пока пусть занимается своим здоровьем и полностью восстанавливает зрение. Это очень важно. Кто подерётся за пояс — большой вопрос.

Волков был претендентом, но у него бой с Ризваном Куниевым. И если Куниев победит, то он станет претендентом. То есть ситуация запутанная. Есть ещё Серёга Павлович, который стоит высоко в рейтингах и идёт на победной серии. Кстати, может быть, Серёге дадут титульный шанс встретиться с Сирилем Ганом. Почему нет? Это было бы круто для российских болельщиков. Павлович против Гана — классная афиша. А Волков и Куниев оспорят звание следующего претендента», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».