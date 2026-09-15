«UFC не хочет идти на такое». Сеходо – о возможном реванше между Топурией и Гейджи

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о возможном реванше между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

«Джастин Гэтжи не даст ему такой возможности. Помните: у бойцов есть рычаги влияния. У Джастина Гэтжи есть год, чтобы сказать: «Да, я хочу драться» или: «Нет, я не хочу драться». UFC не хочет идти на такое, особенно после истории с «no mas». Это не вариант. Но с точки зрения зрелищности я могу представить, что такой бой состоится. При этом если говорить о спортивной составляющей и учитывать характер Джастина Гэтжи, он не даст ему такой возможности», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

Напомним, поединок Гейджи и Топурии состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 и завершился победой американца техническим нокаутом (отказ от продолжения боя).