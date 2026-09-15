Джон Джонс ответил на обвинения в употреблении допинга, упомянув Махачева

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс ответил на обвинения в употреблении допинга. Ранее Ислам Махачев заявил, что не считает, что у Джонса 20 побед подряд, поскольку он вышел на бой под допингом.

«Давайте начнём эту неделю с того, чтобы развеять слухи, которые распространяют люди, пытающиеся меня задеть:

Если вы верите USADA, обнаружившей в моём организме следы вещества, то должны верить USADA и тогда, когда она говорит: «Было установлено, что это вещество не способно улучшать спортивные показатели и не было принято намеренно». Нельзя верить только в то, что вам удобно. Насколько я помню, моя рука поднималась вверх после каждого моего боя в октагоне за всё время, которое вы меня помните. Даже ваш собственный тренер сказал, что я был «подарком от Бога». Не будем забывать, что вас отправляли в нокаут, вы теряли сознание и оказывались в отключке.

Ди Си, я пробил тебе ногой в голову, ха-ха. Продолжай убеждать себя, что всё дело было в стероидах. Говорите себе всё, что помогает вам лучше спать по ночам. Продолжайте меня преследовать — на вершине одиноко. Ислам, надеюсь, однажды увижу тебя здесь, наверху», написал Джонс на своей странице в социальной сети X.

По ходу карьеры Джонс трижды попадался на нарушениях антидопинговых правил.