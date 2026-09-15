«Пора закрыть эту историю». Сехудо назвал идеального следующего соперника для Топурии

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо предложил грузину Илии Топурии подраться с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Дело не просто в поражении. Речь о том, что тебя жестоко избивают и ты получаешь серьёзный урон. После такого мозгу и духу требуется время, чтобы восстановиться и снова захотеть выйти в клетку. Илии нужно подраться с Пэдди Пимблеттом. Пора уже закрыть эту историю с «санитайзером». Это идеальный сюжет. Думаю, Пэдди станет идеальным соперником для возвращения Илии. Он должен провести этот бой. Если он действительно претендует на всё то, кем себя считает, ему нужно вернуться в клетку и победить Пэдди, а победитель должен драться с Джастином Гэтжи», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

В марте 2022 года перед турниром UFC Fight Night 204 в Лондоне бойцы и их команды устроили потасовку в холле отеля. Во время стычки Пэдди бросил бутылку с санитайзером в голову Топурии.

В своём последнем бою на турнире UFC Freedom 250 Топурия проиграл Джастину Гейджи.