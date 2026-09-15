Мясников: решение Аспиналла — мужественный шаг. Для Волкова открываются перспективы

Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал решение Тома Аспиналла освободить титул чемпиона UFC. Напомним, в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Аспиналл имеет 15 побед и три поражения.

«Решение Тома Аспиналла освободить пояс чемпиона UFC — это по-настоящему мужественный и единственно верный на сегодняшний день шаг. Том был отличным чемпионом, однако простой из-за травмы лишь усугублял застой среди элиты тяжёлого веса. Теперь, когда Сириль Ган становится полноценным чемпионом, открываются отличные перспективы для Александра Волкова — в частности, шанс на долгожданную трилогию с французом.

Такой поединок жизненно необходим дивизиону, и от его организации выиграют абсолютно все: и руководство UFC, и зрители. Если Александр одержит победу над Ризваном Куниевым, у промоушена попросту не останется других вариантов, кроме как отдать статус главного претендента российскому бойцу. Что же касается самого Аспиналла, остаётся надеяться, что он залечит все травмы, вернётся в октагон как можно скорее и сразу получит бой с тем, кто будет удерживать чемпионский пояс на момент его возвращения», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.