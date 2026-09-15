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Шара Буллет: от титульника UFC меня отделяют два-три боя

Шара Буллет: от титульника UFC меня отделяют два-три боя
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о карьерных перспективах.

«Я претендую на пояс. Думаю, от титульника меня отделяют два-три боя. В любом случае, если я буду побеждать, UFC не сможет мне отказать.

Али Абдель-Азиз сказал, что, если я буду выигрывать все бои, UFC ничего не останется, как дать поединок за пояс», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Шарабутдину Магомедову 32 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

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