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Нейт Диаз — о поражении Топурии: он называл меня мешком, но это он мешок

Нейт Диаз — о поражении Топурии: он называл меня мешком, но это он мешок
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Бывший боец UFC американец Нейт Диаз прокомментировал поражение Илии Топурии в поединке с Джастином Гейджи, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Илия – полный отстой. Он отстой… Он мешок (смеётся). Он называл меня мешком, но это он чёртов мешок. Ему надрали задницу», — приводит слова Диаза издание MMA Fighting.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.

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