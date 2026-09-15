Нейт Диаз отреагировал на поражение Макгрегора в реванше с Холлоуэем

Экс-боец UFC Нейт Диаз прокомментировал поражение бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся в июле на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Макгрегор получил травму ноги в первом раунде и не смог продолжить бой.

«Я не буду его осуждать. Я не хочу быть парнем, который осуждает, поскольку сам пытаюсь вернуться.

Мне его жаль. Надеюсь, у него всё хорошо. Удачи в возвращении», — приводит слова Диаза издание MMA Fighting.

Ранее Диаз высказался о первом поражении Илии Топурии в карьере.

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