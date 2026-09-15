15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деметриус Джонсон: буду шокирован, если Аспиналл снова подерётся в UFC

Деметриус Джонсон: буду шокирован, если Аспиналл снова подерётся в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал решение британца Тома Аспиналла освободить титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Мы не знаем, увидим ли когда-нибудь Тома Аспиналла опять в клетке UFC. Глубоко внутри я бы сказал «нет». Я бы не стал рисковать тем, что могу потерять зрение и больше не увидеть своих детей. Я буду шокирован, если Том Аспиналл снова подерётся, потому что в боях, на тренировках этот глаз всегда будет в опасности. Согласится ли он принять такие риски? Я не стал бы», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Аспиналл назвал причину, вынудившую его оставить титул UFC

Хабиб дал совет Аспиналлу перед боем за титул UFC

Комментарии