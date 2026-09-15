Деметриус Джонсон: буду шокирован, если Аспиналл снова подерётся в UFC

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал решение британца Тома Аспиналла освободить титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Мы не знаем, увидим ли когда-нибудь Тома Аспиналла опять в клетке UFC. Глубоко внутри я бы сказал «нет». Я бы не стал рисковать тем, что могу потерять зрение и больше не увидеть своих детей. Я буду шокирован, если Том Аспиналл снова подерётся, потому что в боях, на тренировках этот глаз всегда будет в опасности. Согласится ли он принять такие риски? Я не стал бы», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

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