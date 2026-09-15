Майкл Чендлер дал прогноз на бой Царукян — Руффи

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Арману нужен очень, очень хороший план, чтобы побить Маурисио Руффи, очевидно. Но сможет ли он его реализовать? Я считаю, что Руффи поймает его парочкой тяжёлых ударов.

Арман будет пытаться провести тейкдаун, он не будет драться с Руффи. Он попытается оказать на него давление, но, как вы уже видели, у меня не получилось это сделать. И вы видели, что Бенуа Сен-Дени сделал это, но… Руффи сейчас на подъёме, а у Армана был простой», — сказал Чендлер в подкасте The Ariel Helwani Show.