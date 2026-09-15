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Дастин Порье сказал, кто должен стать следующим соперником Перейры в UFC

Дастин Порье сказал, кто должен стать следующим соперником Перейры в UFC
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье выступил за организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Джошем Хокитом и бразильцем Алексом Перейрой.

«Если и есть поединок, который я бы хотел бы устроить в тяжёлом весе, то это Хокит – Перейра», — сказал Порье в эфире программы Deep Waters.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

Ранее Хокит заявил о готовности сразиться за вакантный титул UFC с Сирилем Ганом.

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