Райан Гарсия: если я опять подерусь с Хейни, он может больше не выйти в ринг

Чемпион WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия высказался о возможном реванше с соотечественником Девином Хейни.
«Если ты действительно хочешь поднять ставки, давай пойдём до конца. Давай поставим на кон всё. Всё, что можно представить. Если ты не усвоил всё с первого раза, давай повторим. За все пояса, в полусреднем весе. Я надеру твою чёртову задницу. Я намерен уничтожить тебя. Если я опять подерусь с Хейни, он может больше не выйти в ринг», — сказал Гарсия в подкасте The Ariel Helwani Show.
Ранее Гарсия заявил о желании устроить бой с Теофимо Лопесом.
Райан Гарсия опубликовал видео драки Девина Хейни на ярмарке