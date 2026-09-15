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Райан Гарсия: если я опять подерусь с Хейни, он может больше не выйти в ринг

Райан Гарсия: если я опять подерусь с Хейни, он может больше не выйти в ринг
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Чемпион WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия высказался о возможном реванше с соотечественником Девином Хейни.

«Если ты действительно хочешь поднять ставки, давай пойдём до конца. Давай поставим на кон всё. Всё, что можно представить. Если ты не усвоил всё с первого раза, давай повторим. За все пояса, в полусреднем весе. Я надеру твою чёртову задницу. Я намерен уничтожить тебя. Если я опять подерусь с Хейни, он может больше не выйти в ринг», — сказал Гарсия в подкасте The Ariel Helwani Show.

Ранее Гарсия заявил о желании устроить бой с Теофимо Лопесом.

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