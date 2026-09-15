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Джервонта Дэвис назвал условие для реванша с Райаном Гарсией

Джервонта Дэвис назвал условие для реванша с Райаном Гарсией
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис назвал условие для реванша с действующим обладателем титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) соотечественником Райаном Гарсией.

«Это правда, я сделаю это в 144 фунтах [65,3 кг]. Это ставка! И я покончу со всем дерьмом, через которое прохожу! Просто дай знать!» — написал Дэвис в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый поединок Гарсии и Дэвиса состоялся в апреле 2023 года и завершился победой последнего нокаутом в седьмом раунде. Гарсия потерпел первое поражение в карьере.

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