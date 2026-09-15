15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс отреагировал на решение Аспиналла оставить титул UFC

Джон Джонс отреагировал на решение Аспиналла оставить титул UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал решение британца Тома Аспиналла оставить титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) из-за проблем со здоровьем.

Джонс сделал репост пользователя в социальных сетях, заявившего, что Аспиналл отказался от титула не из-за травмы, а из-за нежелания проводить реванш с французом Сирилем Ганом.

«У меня такие же мысли», — написал Джонс.

Ранее бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон объяснил, почему Аспиналл может завершить карьеру в смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Деметриус Джонсон: буду шокирован, если Аспиналл снова подерётся в UFC

Хабиб Нурмагомедов дал совет Тому Аспиналлу перед боем за титул UFC в тяжёлом весе

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android