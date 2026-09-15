Джон Джонс отреагировал на решение Аспиналла оставить титул UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал решение британца Тома Аспиналла оставить титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) из-за проблем со здоровьем.

Джонс сделал репост пользователя в социальных сетях, заявившего, что Аспиналл отказался от титула не из-за травмы, а из-за нежелания проводить реванш с французом Сирилем Ганом.

«У меня такие же мысли», — написал Джонс.

Ранее бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон объяснил, почему Аспиналл может завершить карьеру в смешанных единоборствах.

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