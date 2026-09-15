Кормье: Сириль Ган должен быть признан чемпионом UFC в тяжёлом весе

Бывший UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает, что француз Сириль Ган должен быть признан чемпионом организации в тяжёлом весе (до 120 кг), после того как британец Том Аспиналл оставил титул.

«Сириль Ган должен быть признан чемпионом UFC в тяжёлом весе. Сириль Ган должен защищать титул в тяжёлом весе против Джоша Хокита. Вот бой, который нужно устроить.

Я знаю, что Джош Хокит раздражает некоторых. Я знаю, что Джош Хокит ругал меня. Я знаю, что это, может, перебор, но я верю, что если мы отойдём в сторону от Тома Аспиналла, то Джош Хокит должен стать частью следующего боя за титул UFC», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.